Attacke unter Sturm-Fans: Kieferknochen gebrochen

Nicht nur in Graz, auch in der Bundeshauptstadt wird aktuell gegen einen Sturm-Hooligan ermittelt. Aber nicht, weil er es auf einen gegnerischen Fan abgesehen hatte, sondern weil er auf einen Gleichgesinnten losgegangen sein soll! Laut Landespolizeidirektion Wien soll der Mann nach dem Meisterschaftsspiel gegen Rapid im August 2024 beim Abzug der Fans aus dem Allianz-Stadion einem anderen „Blacky“ mit dem Fuß so fest ins Gesicht getreten haben, dass dieser einen mehrfachen Bruch des Kieferknochens erlitt. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt daher wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.