Das sagt Freund

Neuzugang bei Bayern? „Ich dementiere gar nichts“

Fußball International
27.08.2025 06:52

Wird der FC Bayern doch noch aktiv auf dem Transfermarkt? Aktuell soll der Name Nicolas Jackson in München immer heißer werden. „Ich dementiere gar nichts“, betont Sportdirektor Christoph Freund. 

0 Kommentare

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung erfahren haben will, sollen sich die Münchner mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel von Nicolas Jackson geeinigt haben.

Nicolas Jackson
Nicolas Jackson(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF)

Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.

Lesen Sie auch:
Alles andere als ein klarer Bayern-Sieg gegen Wiesbaden wäre eine große Überraschung.
DFB-Pokal
Wiesbaden gegen Bayern ab 20.45 Uhr LIVE
27.08.2025
Heißes Gerücht
Einigung! Chelsea-Stürmer vor Wechsel nach München
26.08.2025
Heimlicher Konflikt
Bayern bangen wieder: Angst vor einem „Alaba 2.0“
25.08.2025

„Viele Namen im Umlauf“
„Ich dementiere gar nichts. Es sind ja sehr viele Namen im Umlauf. Das Transferfenster hat noch bis kommenden Montag offen, da kann noch was passieren“, meint Freund, als er auf Jackson angesprochen wird. Laut „Bild“ planen die Münchner mit einer Leihe.

Porträt von krone Sport
krone Sport
