Neuzugang bei Bayern? „Ich dementiere gar nichts“

Wird der FC Bayern doch noch aktiv auf dem Transfermarkt? Aktuell soll der Name Nicolas Jackson in München immer heißer werden. „Ich dementiere gar nichts“, betont Sportdirektor Christoph Freund.
Wie die deutsche „Bild“-Zeitung erfahren haben will, sollen sich die Münchner mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel von Nicolas Jackson geeinigt haben.
Nach den Abgängen von Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman sowie der Verletzung von Jamal Musiala sah der Klub Personal-Not in der Offensive.
„Viele Namen im Umlauf“
„Ich dementiere gar nichts. Es sind ja sehr viele Namen im Umlauf. Das Transferfenster hat noch bis kommenden Montag offen, da kann noch was passieren“, meint Freund, als er auf Jackson angesprochen wird. Laut „Bild“ planen die Münchner mit einer Leihe.
