Vater pfeift auf Schule und blitzt vor Gericht ab

Nach der Pandemie nicht mehr in die Klasse zurück

Seine beiden Kinder stehen aber nicht alleine da: Die Zahl der Verfahren und Beschwerden zu Schulpflichtverletzungen ist speziell mit der Corona-Pandemie regelrecht explodiert. 22 Tiroler Kinder waren im Vorjahr überhaupt aus dem Schulsystem verschwunden. Sie werden zu Hause unterrichtet. Hoffentlich, muss man dazu ergänzen. Denn einen Beleg gibt es nicht. Auch den verpflichtenden Tests, bei denen der Bildungsstand überprüft werden soll, bleiben viele fern.