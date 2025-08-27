Ehemalige Nummer 1 sorgt einmal mehr für Hingucker

„Ich führe ein normales Leben, das ist ein Wunder“
Einmal mehr hat Naomi Osaka für einen Hingucker gesorgt: Die Nummer 24 der Welt glänzte in der ersten US-Open-Runde nicht nur mit starkem Tennis, sondern auch mit einem auffälligen Haarschmuck.
Rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz und große, rote Kopfhörer – so er erschien Naomi Osaka zur Nightsession bei den US Open.
„Ich dachte einfach, es wäre ein großer Spaß in New York“, sagte die 27-Jährige später, die ihre Kleidung mit entwickelte und schon öfter mit außergewöhnlichen Outfits aufgefallen ist.
Belgierin chancenlos
In ihrem Match gegen die Belgierin Greet Minnen spielte Osaka mit einer Blume auf dem Kopf. Die ehemalige Weltranglisten-Erste gewann mit 6:3 und 6:4.
