Aufregung am LKH Graz: „18. Bezirk“ ist lahmgelegt

Betriebsrat und -direktor hätten sich demnach klare und vor allem frühere Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen gewünscht: „Es handelt sich um die Verlegung von Leitungen. Das hätte man auch einfach in den Sommerferien planen können, nicht direkt vor Schulbeginn, wenn auch bei uns am Krankenhaus wieder der Hauptbetrieb losgeht“, ärgert sich Tripolt. Durch die Baustelle gerieten Mitarbeiter sowie auch Rettungswagen regelmäßig in Staus: „Wir können nicht ausschließen, dass dadurch ein Schaden entsteht, indem beispielsweise eine Rettung im Stau festhängt.“ Zur Hauptzeit seien rund 350 Fahrzeuge pro Stunde auf der Zufahrt unterwegs.