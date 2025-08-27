Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baustelle bei Zufahrt

Aufregung am LKH Graz: „18. Bezirk“ ist lahmgelegt

Steiermark
27.08.2025 06:00
LKH-Betriebsdirektor Gebhard Falzberger (li.) und Betriebsrat Michael Tripolt bei der stauenden ...
LKH-Betriebsdirektor Gebhard Falzberger (li.) und Betriebsrat Michael Tripolt bei der stauenden Ein- bzw. Ausfahrt,(Bild: Jauschowetz Christian)

Angeblich fehlende Kommunikation bezüglich der Baustelle im Bereich der Hauptzufahrt zum LKH Graz sorgt für Wirbel. Am Dienstag meldeten sich der Betriebsdirektor und der Betriebsrat des LKH zu Wort. Der Baustellenkoordinator weist die Kritik zurück.

0 Kommentare

„Eine Operation nahe dem Herzen des steirischen Gesundheitssystems muss man besser planen“, kritisiert Michael Tripolt, oberster Betriebsrat im Grazer LKH-Uniklinikum. Es geht um eine frische Baustelle im Bereich der LKH-Einfahrt in der Hilmteichstraße in Graz. Betriebsdirektor Gebhard Falzberger stimmt Tripolt zu: „Wir bezeichnen das Klinikum gerne als Stadt in der Stadt beziehungsweise als 18. Grazer Bezirk. Der wird jetzt quasi lahmgelegt.“

Äußerst kurzfristige Kommunikation
Konkret geht es um die Hauptzufahrt zum Krankenhaus: Bis 31. Oktober werden hier umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Leitungen für Fernwärme, Wasser oder auch Strom werden erneuert. Deshalb ist die Ausfahrt aus dem Klinikum in dieser Zeit ausschließlich in Richtung Leonhardplatz möglich – die Zufahrt soll aber stets aus beiden Richtungen erfolgen können. Bei dem Bauprojekt handelt es sich nicht um ein Vorhaben im Rahmen des für 2026 geplanten Ausbaus der Bim-Linie 1, wird am Dienstag von allen Seiten betont.

Durch die Baustelle ist die Hilmteichstraße in Richtung Mariatrost gesperrt.
Durch die Baustelle ist die Hilmteichstraße in Richtung Mariatrost gesperrt.(Bild: Jauschowetz Christian)

„Wir konnten Kollegen nicht zeitgerecht informieren“
Das LKH hat laut eigenen Angaben erst Mitte vergangener Woche von den Plänen erfahren. Diese späte Kommunikation seitens der Stadt Graz sorgt für Ärger bei den Mitarbeitern: „Wir legen viel Wert darauf, unsere Kollegen bei Veränderungen und Unannehmlichkeiten zeitgerecht zu informieren, damit sich diese auf die Situation einstellen und notwendige Maßnahmen planen können. Das war uns in diesem Fall leider nicht möglich“, sagt Falzberger.

Betriebsrat und -direktor hätten sich demnach klare und vor allem frühere Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen gewünscht: „Es handelt sich um die Verlegung von Leitungen. Das hätte man auch einfach in den Sommerferien planen können, nicht direkt vor Schulbeginn, wenn auch bei uns am Krankenhaus wieder der Hauptbetrieb losgeht“, ärgert sich Tripolt. Durch die Baustelle gerieten Mitarbeiter sowie auch Rettungswagen regelmäßig in Staus: „Wir können nicht ausschließen, dass dadurch ein Schaden entsteht, indem beispielsweise eine Rettung im Stau festhängt.“ Zur Hauptzeit seien rund 350 Fahrzeuge pro Stunde auf der Zufahrt unterwegs.

Verkehrslotsen als Notfalllösung
Nach einer ersten Intervention des LKH in der vergangenen Woche wurde eine kurzfristige Notfalllösung gefunden: „Es gibt jetzt zumindest einen Lotsen, der in der Kreuzung steht und einen Überblick hat“, sagt Falzberger. Tripolt vergleicht die Maßnahme aber mit einem abgeschnittenen Finger, der lediglich mit einem Pflaster verbunden wird: „Er blutet trotzdem weiter.“ Sprich: Das ursprüngliche Problem bleibt. 

Sowohl bei der Zufahrt als auch bei der Ausfahrt vom LKH staut es sich.
Sowohl bei der Zufahrt als auch bei der Ausfahrt vom LKH staut es sich.(Bild: Jauschowetz Christian)

Mit knapp 8000 Mitarbeitern ist das LKH der größte Betrieb in Graz. Die Hälfte der steirischen Patientenversorgung läuft Falzberger zufolge über das Klinikum: „Es gibt schon ohne Baustelle ein Verkehrsproblem bei der Hauptzufahrt, diese Situation wurde von den Zuständigen eindeutig unterschätzt.“ Denn das größte Problem: Dadurch, dass die Hilmteichstraße in Richtung Mariatrost an dieser Stelle komplett gesperrt ist, müssen viele Autofahrer am Gelände des LKH umdrehen: „Heute reichte der Stau vor der Ausfahrt bereits bis zur Kirche“, erzählt Tripolt am Dienstag.

Die Forderung seitens des LKH ist klar: „Die Baustelle muss so schnell wie möglich fertiggestellt werden. Auch wenn das heißt, dass in der Nacht und am Wochenende gearbeitet wird. Die zuständige Stadtregierung muss jetzt reagieren und handeln“, drängt der Betriebsrat.

Lesen Sie auch:
Das Chirurgie-Gebäude des LKH Graz unweit der Zufahrt Hilmteichstraße. 
Info kam kurzfristig
Grazer LKH von Bauarbeiten vor Haustür überrascht
23.08.2025

Stadtregierung zeigt sich ebenfalls empört
Baustellenkoordinator Thomas Eichholzer (Ziviltechnikbüro Eichholzer und Frick) nahm am Dienstag Stellung. Er kann die scharfe Kritik nicht nachvollziehen: „Im Vorfeld wurde von allen Beteiligten alles Menschenmögliche unternommen, damit es reibungslos funktioniert. Verkehrsplaner und Behörden waren involviert, wir haben die Baustelle auch mit dem LKH abgeklärt. Dass am ersten Tag viele Verkehrsteilnehmer überrascht sind, ist normal. Am Dienstag hat sich die Situation schon beruhigt.“

Auch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) äußerte sich: „Mit einem sensiblen Bereich wie dem LKH darf man nicht derart leichtfertig umgehen. Die Kommunikation ist ein Negativbeispiel für schlechte Abstimmung. Ich erwarte mir von den Leistungsträgern gerade dort, wo täglich Tausende Menschen auf eine verlässliche Erreichbarkeit angewiesen sind, eine klare, rechtzeitige und abgestimmte Kommunikation.“

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
124.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
96.030 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
92.918 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
983 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf