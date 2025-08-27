Sturm: „Wichtiger Sieg“ und „gutes Trostpflaster“

Der Wechsel von Max Johnston zu Derby County steht kurz vor dem Abschluss, zudem könnte auch für William Böving bald ein neues Abenteuer beginnen. „Dass wir ihn möglicherweise abgeben werden, das ist Fakt. Er ist ein Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Sturm geht den Weg und entwickelt Spieler, gibt sie dann auch ab – möglichst nicht ablösefrei. Stand heute kann ich nicht mehr dazu sagen“, gab Parensen Einblick. Auf der Zugangsseite sei es aktuell „nicht zwangsläufig ein Muss“, etwas zu machen. „Ich bin überzeugt, dass wir für die Liga eine gute Qualität in der ersten Elf haben“, betonte Sturms Sportchef.