Wie Niederösterreichs Gemeinden Geld sparen

Verwaltungskosten stark reduziert

So wie es kommunale Verbände in den Bezirken Amstetten und Melk vorzeigen. Pressls Heimatgemeinde Ardagger, in der er auch als Bürgermeister tätig ist, hat beispielsweise die gesamte Abgaben- und Gebühreneinhebung an den Verband in Amstetten übertragen. Ardagger konnte damit seine Verwaltungskosten von zwölf auf zwei Prozent senken – und spart dadurch 100.000 Euro pro Jahr.