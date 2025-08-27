Lokführer entdeckt toten Biker neben Gleisen

Schockfund am Dienstagabend in der Steiermark! Ein Lokführer entdeckte auf seiner Fahrt im Bereich der L302/Judendorferstraße einen leblosen Körper neben den Gleisen – für den 62-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam jede Hilfe zu spät.
Kurz vor 16.45 Uhr schlug der ÖBB-Mitarbeiter Alarm. Einsatzkräfte eilten herbei, doch der Biker war bereits verstorben. Die Zugstrecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden, zahlreiche Züge standen still.
Motorrad und Helm völlig zerstört
Die Ermittlungen ergaben: Der Mann dürfte in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Danach schoss er über eine Böschung, krachte mit voller Wucht gegen einen Stützmast und einen Betonsockel. Motorrad und Helm wurden bei dem Aufprall völlig zerstört. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Kriseninterventionsteam bei Angehörigen
Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei keine. Die Angehörigen des Verunglückten werden derzeit von einem Kriseninterventionsteam betreut. Erst kurz nach 19.30 Uhr konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.
