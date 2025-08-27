Lokführer entdeckt toten Biker neben Gleisen

Motorrad und Helm völlig zerstört

Die Ermittlungen ergaben: Der Mann dürfte in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Danach schoss er über eine Böschung, krachte mit voller Wucht gegen einen Stützmast und einen Betonsockel. Motorrad und Helm wurden bei dem Aufprall völlig zerstört. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.