775 Millionen Euro für unser Trinkwasser

Eine Investition in die Zukunft: Die EVN wird bis 2055 rund 775 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich investieren. „Dabei entfallen auf neue Anlagen mit 150 Projekten rund 400 Millionen Euro und auf die Sanierung des Anlagenbestandes rund 375 Millionen Euro“, hieß es am Montag von Vorstandsdirektor Stefan Stallinger. Im Fokus steht dabei der regionale Ausgleich, überregionale Versorgungsstrukturen seien notwendig.