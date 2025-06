Edtstadler wird zur Löwin und färbt die ÖVP um

Die ersten Tränen flossen schnell. Der Landesparteikongress der Salzburger Volkspartei hatte noch nicht einmal richtig begonnen, standen bei Christina Haslauer kleine Tränen im Gesicht. Ehegatte und Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer sollte, nach 21 Jahren an der Spitze der Salzburger ÖVP, das Feld für Karoline Edtstadler frei machen. Und die scheidende First Lady des Landes war am gestrigen Parteitag bereits bei den Begrüßungsworten von Edtstadler sichtlich gerührt.