Prozess um Schönborn-Nachfolge gerät ins Stocken

Was nun aus dem Dreiervorschlag der Nuntiatur geworden ist, bleibt ein Geheimnis. In Kirchenkreisen heißt es, dass zumindest ein Kandidat nicht zur Verfügung stehen soll. Zudem sollte der neue Erzbischof im besten Fall Erfahrung in einer Diözese vorweisen können, was für Glettler sprechen würde. Der medienerfahrene Eckerstorfer wiederum würde viel Charisma ins Amt bringen.