Sich verlieben – vor Millionen von Zusehern

Den Partner für’s Leben finden – das bleibt auch in Zeiten von Tinder & Co. für die meisten Menschen das höchste Ziel. Viele Singles haben Dating-Apps zudem satt, aber gleichzeitig Scheu davor, einfach in der nächsten Bar jemanden anzusprechen. Hier kommen die TV-Datingshows ins Spiel. Besonders seit der Corona-Pandemie schießen sie wie Schwammerl aus dem Boden. Sowohl die Gier der Zuschauer als auch die Zahl der Kandidaten, die gewillt sind, sich vor Millionen von Zusehern zu verlieben, scheint unendlich.