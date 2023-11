„Ich fühle mich vom Krieg moralisch zerstört“

Roman und ich (die Verfasserin des Artikels) lernten einander vor zehn Jahren am Institut für Weltgeschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau kennen. Er ist mit seinem Talent, Fleiß und Einsatz aufgefallen, und alle waren sich sicher, dass ihn in Moskau eine große Karriere erwarten würde. Es sollte jedoch anders kommen. Roman ist seit Oktober 2022 in Tel Aviv und damit nur 75 Kilometer vom Gazastreifen entfernt.