100 Jahre Burgenland, die auf der Zunge zergehen

4000 Flaschen Wein

Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. 1923 sind als letzte Gemeinden Luising, Rattersdorf und Liebing der Republik Österreich zugesprochen worden, erst ab diesem tiefgreifenden Ereignis war das jüngste Bundesland komplett. Angesichts dieser historischen Nachzügler wird jetzt der finale Centum Jahrgang 2023 im Weingut Gesellmann in Deutschkreutz zusammengeführt. In einer Reihe von Sitzungen hob das profunde Winzerquartett erneut eine „sehr nachhaltige, langlebige Cuvée“ aus der Taufe. Die Aufteilung der Rebsorten ist, wie zuletzt, 25 Prozent Zweigelt und 75 Prozent Blaufränkisch. Zur Auswahl stehen 4000 Flaschen. „Rund um Martini wird dieser vorzügliche Wein erhältlich sein, die ersten zwei Wochen exklusiv im ,my burgenland’-Shop in Parndorf“, kündigt Oschep an.