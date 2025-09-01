Rare Bodenschätze aus der burgenländischen Erde

Eigentlich ist Ronald Preissegger aus Pöttsching hauptberuflicher Christbaumproduzent. Doch einige Äcker mit kalkhaltigen Böden, die für den Anbau der Weihnachtstannen ungeeignet, für eine edle Pilzart aber geradezu ideal waren, führten ihn vor fast 20 Jahren zu einer neuen Leidenschaft: dem Trüffelanbau. 2006 pflanzte er die erste Kultur, doch erst acht Jahre später fanden er und seine Partnerin Martina Löffler die ersten Trüffel: „Wir wollten es einfach für uns selbst probieren und haben die Kultur nicht für den Verkauf gesetzt. Doch inzwischen verkaufen wir die Trüffel sowie diverse Variationen auch bei uns in der Hauptstraße 55.“