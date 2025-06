Wiens Sommerbaustellen kreisen um Gleise

Wiens Baustellenkoordinator Christian Zant scharrt in den Startlöchern: „Das Wetter ist schön, die Temperaturen steigen – das heißt, der Baustellensommer ist nicht mehr weit.“ Neun Großprojekte (siehe Grafik unten) – Zant spricht von „Highlights“ – dominieren den heurigen Baustellensommer in Wien. An drei sind die Wiener wegen ihrer langen Laufzeit zumindest schon gewöhnt, und zwei davon sollen bis Juli fertig sein: die Umgestaltung der Alserbachstraße und der Hütteldorfer Straße.