Jugendliche mit Peitschen sorgen in Wien für Angst

Frauen fühlen sich abends unsicher

„Es scheint auch so, als wäre die Polizei machtlos. Viele der Jugendlichen sind unter 14 Jahren, also nicht strafmündig“, so der besorgte Vater. Eine Nachbarin wirft ein, dass sich vor allem Frauen in den Abendstunden ob der großen Männergruppen unsicher fühlen würden, verbale Belästigungen seien keine Seltenheit.