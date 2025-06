Fonds Soziales Wien – Arbeiten mit Sinn & Haltung

Was, wenn Haltung mehr zählt als der perfekte Lebenslauf? Wenn nicht nur Abschlüsse, sondern Engagement, Erfahrung und Menschlichkeit den Unterschied machen? Beim Fonds Soziales Wien wird genau das gelebt. Natürlich braucht es Wissen, Qualifikation und Ausbildung – in Pflege, Sozialarbeit, IT oder Verwaltung. Doch entscheidend ist: Entwicklung passiert, wenn Wissen auf Haltung trifft. Vier Porträts zeigen, wie vielfältig dieser Weg aussehen kann – und was möglich wird, wenn Vielfalt ernst gemeint ist.