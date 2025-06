Neue, kraftvolle Gemälde nach Vandalenakt

Es sind träumerische Werke, die eine ganz besondere Phantastik ausstrahlen: Der Maler Lukas Johannes Aigner (51) hat mit detailreichen, fast „atmenden“ Blumengemälden eine eigene Position in Österreich bezogen. „Ich will das Wesen der Blüte ausdrücken und eine eigene Projektion hineinlegen“, sagt er zur „Krone“. Er nennt den Vorgang „Floralisieren“, den er in der Technik der Alten Meister ausführt.