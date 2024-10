1,1 Milliarden: Kosten für Sozialhilfe explodieren

Fast 200.000 Bezieher in ganz Österreich

Österreichweit brauchten im Vorjahr 196.973 Personen Unterstützung. Doch nicht in allen Bundesländern stieg die Zahl an. Im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol gingen diese sogar zurück. Die meisten Bezieher gab es 2023 in Wien. 72 Prozent aller Sozialfälle leben in der Bundeshauptstadt. Alleine für sie hat die Stadt Wien im vergangenen Jahr über 806 Millionen Euro überwiesen. Auf Platz zwei folgt die Steiermark, das knapp ein Zehntel, also rund 80 Millionen Euro ausgab.