Knapp 3 Millionen Euro Hilfsmittel ausgeschüttet

Rund 5,9 Millionen Euro hoch waren die Schäden, die in der Juni-Sitzung des Katastrophenfonds des Landes behandelten wurden. Für 543 Anträge und 622 Schadensfälle wurden rund 2,89 Millionen Euro an Hilfsmittel genehmigt. Davon flossen 610.000 Euro bereits in Soforthilfeeinsätze.