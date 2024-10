ÖSV-Weltcupfixstarterin erleidet Kreuzbandriss

Operation erfolgt am Sonntag bei Knie-Koryphäe

Schnell war klar: Das linke Knie hat etwas abgekriegt. Wie sich bei genaueren Untersuchungen herausstellte, ist neben dem Kreuzband auch der Außenmeniskus gerissen, Schöpf – die sich mittlerweile in Österreich befindet – wird am Sonntag von Knie-Koryphäe Doktor Christian Fink im Sanatorium Hochrum operiert. Damit ist fix: Die Atomic-Pilotin wird sechs bis acht Monate pausieren müssen, fehlt damit auch fix bei der Heim-WM in Saalbach im Februar.