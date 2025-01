ÖSV-Abfahrerin gab zu Weihnachten ihr „Comeback“

Zwischen Hoffen und Bangen

Schöpf war am vorletzten Tage des Chile-Camps beim Super-G-Training – auf den ersten Blick harmlos – weggerutscht. „Ich habe aber schnell gespürt, dass das linke Knie instabil ist“, erinnert sich die Atomic-Pilotin, die davon ausgeht, dass sie sich erst beim Rutschen nach dem Sturz verletzt hat. „Da keine große Schwellung da war, sich die Schmerzen in Grenzen hielten und ein erster medizinischer Check keine klare Diagnose brachte, war insgeheim die Hoffnung da, dass die Verletzung vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist.“

Eine Hoffnung, die sich in der Heimat jedoch schnell in Luft auflöste. „Kreuzband- und Außenmeniskus waren gerissen, der Knorpel beschädigt“, erzählt „Emy“, die in Hochrum von Knie-Koryphäe Christian Fink operiert wurde. „Danach war ich zwei Wochen zuhause, ehe im Gasteinertal schon die ersten zwei Reha-Wochen angestanden sind.“