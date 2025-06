Ministerin gegen Ministerin bei Deutschkenntnissen

Das Sprachniveau A2 in Deutsch bedeutet, dass man über grundlegende Kenntnisse verfügt, um sich in einfachen, alltäglichen Situationen verständigen zu können. Man sollte Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit unmittelbarer Bedeutung verbunden sind, wie z.B. Informationen zur Person, Familie, Einkaufen, Arbeit oder der näheren Umgebung und einfache Gespräche führen können. All das ist besonders im Integrationsbereich wünschenswert – allerdings ist all das keine Bedingung, wenn es darum geht, in Österreich mitanzupacken.