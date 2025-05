Merz: Keine Reichweiten-Beschränkung für Waffen

Im November hatte es erste Berichte gegeben, laut denen die ukrainische Armee weitreichende Raketen vom Typ ATACMS aus US-Produktion und britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow auf Militärziele in Russland abgefeuert hatte. Das russische Militär greife rücksichtslos zivile Ziele an und bombardiere Städte, sagte Merz. Das tue die ukrainische Seite nicht und das solle auch so bleiben. „Aber ein Land, das sich nur im eigenen Territorium einem Angreifer entgegenstellen kann, verteidigt sich nicht ausreichend.“