Hochwasserschutz samt neuem Steg und neuem Fluss

Unter dem Namen „Neue kleine Salzach“ wird ein acht Kilometer langer Graben bis Oberndorf entstehen. Ein weiterer großer Aspekt der Renaturierung ist der Hochwasserschutz. „In dem Gebiet werden künftig sechs Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten“, so Schwaiger. Damit sollen die angrenzenden und flussabwärts liegenden Gebiete geschützt werden. Außerdem soll der Grundwasserspiegel durch die Maßnahmen nicht weiter absinken, im besten Fall sogar steigen – sowohl in Salzburg als auch in Bayern. Auch auf der deutschen Seite des Grenzflusses gibt es Maßnahmen für den Hochwasserschutz.