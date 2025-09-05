Stellas Hunger ist auch vor Titelkampf ungestillt

Was cool heißt, steht seit Sommer fest: In der Nacht auf Samstag erhält Hemetsberger in Bangkok, wo sie bei der One Fight Night 35 im Hauptkampf steht, einen Titelkampf im Strohgewicht gegen die Kickbox-Titelträgerin und Weltklasse-Athletin Jackie Buntan (US). „Ich freue mich riesig, habe mich intensiv vorbereitet“, blickt Stella auf acht Wochen Camp in Thailand zurück. Zuletzt kam noch der Medientag („cool, aber auch anstrengend“) samt Fototermin und Videodreh dazu.