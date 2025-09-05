Vorteilswelt
Stellas Hunger ist auch vor Titelkampf ungestillt

Salzburg
05.09.2025 21:00
Bei ihrem letzten Einsatz feierte Hemetsberger einen krachenden Sieg.
Bei ihrem letzten Einsatz feierte Hemetsberger einen krachenden Sieg.(Bild: One Championship)

„Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber es wird bestimmt cool.“ So lauteten Stella Hemetsbergers Worte nach einem krachenden Sieg im Frühjahr bei Kampfsport-Gigant „One Championship“. Als Lohn gab’s einen Profivertrag über 100.000 Dollar. Jetzt folgt der Karriere-Höhepuntk in Form eines Titelkampfs.

Eigentlich war ja geplant, nach der Goldenen bei den Weltspielen im Kickboxen 2021 heuer auch im Muay Thai zuzuschlagen. Dann kam die „Beförderung“. Zwar musste die Polizeisportlerin trotzdem daheim noch die Schulbank drücken. Statt Staatsmeisterschaft und Weltspielen in China ging’s aber eben ab ins Profi-Leben.

Was cool heißt, steht seit Sommer fest: In der Nacht auf Samstag erhält Hemetsberger in Bangkok, wo sie bei der One Fight Night 35 im Hauptkampf steht, einen Titelkampf im Strohgewicht gegen die Kickbox-Titelträgerin und Weltklasse-Athletin Jackie Buntan (US). „Ich freue mich riesig, habe mich intensiv vorbereitet“, blickt Stella auf acht Wochen Camp in Thailand zurück. Zuletzt kam noch der Medientag („cool, aber auch anstrengend“) samt Fototermin und Videodreh dazu.

Beeindruckt wirkt sie im Vorfeld aber nicht. Ihr Spitzname „always hungry“ (immer hungrig) gilt auch für Titelgürtel. „Auf dieser Ebene gibt es nur noch starke Gegnerinnen. Die große Umstellung ist, dass der Kampf über fünf statt über drei Runden geht“, weiß sie. 

