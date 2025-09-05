Ein Königreich für einen Eishockey-Narren

Allen voran ist natürlich der Nationalsport – Finnland ist wahrlich ein Königreich für einen Eishockey-Narr. In Tampere bietet der Stadtteil Hakametsä alles, was das Hockey-Herz begehrt. Neben Eishockey-Pub und -Shop, wo sich selbst die Kleinsten mit dem passenden Equipment ausrüsten können, gibt es zwei weitere Trainingshallen. Auch in Kuopio, das vor allem für die Skisprungschanze bekannt ist, lässt man den Kufensport-Fans keine Wünsche offen. Die Olvi Areena ist vielleicht etwas in die Jahre gekommen, erfüllt aber ihren Zweck. Auch Lukas Schreier gefällt’s: „Man merkt, dass sie für Eishockey leben. Es ist immer cool in der CHL, und dann zum Beispiel in Finnland zu spielen, da können wir auch viel für die Liga mitnehmen.“