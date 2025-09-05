25-Jähriger auf Kokain am Steuer unterwegs

Im Stadtgebiet Salzburg überprüfte die Polizei einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Flachgau. Sein Verhalten fiel auf, doch der Alkovortest blieb negativ. Ein Speichelschnelltest reagierte auf Kokain. Eine klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit, der Mann musste den Führerschein abgeben und wurde angezeigt.