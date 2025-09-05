Vorteilswelt
Wieder Drogenlenker

25-Jähriger auf Kokain am Steuer unterwegs

Salzburg
05.09.2025 23:00
Drogentest (Symbolbild)
Drogentest (Symbolbild)

Bei Verkehrskontrollen am 4. September stellten Beamte in Salzburg und Grödig gleich mehrere schwere Delikte fest: Ein Flachgauer fuhr unter Drogeneinfluss, ein Tennengauer ohne Führerschein – letzterer verweigerte zudem den Alkotest.

Im Stadtgebiet Salzburg überprüfte die Polizei einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Flachgau. Sein Verhalten fiel auf, doch der Alkovortest blieb negativ. Ein Speichelschnelltest reagierte auf Kokain. Eine klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit, der Mann musste den Führerschein abgeben und wurde angezeigt.

Am Abend hielten Beamte in Grödig einen 39-Jährigen aus dem Tennengau an. Er verweigerte den Alkotest, besaß keine gültige Lenkberechtigung und hatte sein Fahrzeug nicht korrekt umgemeldet. Auch hier folgte eine Anzeige, der Autoschlüssel wurde abgenommen.

Salzburg

