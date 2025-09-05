25-Jähriger auf Kokain am Steuer unterwegs

Bei Verkehrskontrollen am 4. September stellten Beamte in Salzburg und Grödig gleich mehrere schwere Delikte fest: Ein Flachgauer fuhr unter Drogeneinfluss, ein Tennengauer ohne Führerschein – letzterer verweigerte zudem den Alkotest.
Im Stadtgebiet Salzburg überprüfte die Polizei einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Flachgau. Sein Verhalten fiel auf, doch der Alkovortest blieb negativ. Ein Speichelschnelltest reagierte auf Kokain. Eine klinische Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit, der Mann musste den Führerschein abgeben und wurde angezeigt.
Am Abend hielten Beamte in Grödig einen 39-Jährigen aus dem Tennengau an. Er verweigerte den Alkotest, besaß keine gültige Lenkberechtigung und hatte sein Fahrzeug nicht korrekt umgemeldet. Auch hier folgte eine Anzeige, der Autoschlüssel wurde abgenommen.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.