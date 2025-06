Antheringer Au bis 2028 neuer Naturpark

„Die Au wird völlig anders gestaltet. Natur, Wasser und Menschen bekommen mehr Platz und können sich weiterentwickeln“, sagt der ressortzuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Für den Landrat des Berchtesgadener Landes, Bernhard Kern, ist der Naturpark Salzachauen und vor allem die Antheringer Au ein „gemeinsames Projekt, das wir seit langer Zeit verfolgen. Wir haben uns immer schon bemüht, die Zusammenarbeit mit unseren Salzburger Nachbarn zu pflegen. Wir haben bereits in den Jahren 2014 bis 2016 daran gearbeitet, den Salzachsteg gemeinsam errichten zu können. Jetzt können wir das auch in Umsetzung bringen. Zudem wird sich die Salzach im Zuge der Renaturierung den Uferstreifen auf unserer Seite des Grenzflusses mitnehmen und schafft einen ökologisch und touristisch wertvolle Struktur. Auch die Stabilisierung des Grundwassers durch das Projekt in der Au ist für uns von sehr großer Bedeutung.“