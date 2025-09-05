Kupfer-Diebe trieben in Bruck ihr Unwesen

Dreist griffen Diebe in Bruck an der Glocknerstraße in Salzburg zu: Mehr als 600 Meter Kupferkabel sind spurlos weg. Der Schaden beträgt über 40.000 Euro – und es ist nicht der erste Fall in der Region.
Mit einem gezielten Schnitt machten sich Unbekannte in Bruck an der Glocknerstraße an drei Kabeltrommeln zu schaffen. 614 Meter Kupferkabel trennten die Täter ab und ließen nur die Stecker am Boden zurück. Der Wert der Beute: über 40.000 Euro. Der Diebstahl muss zwischen 18. August und 4. September passiert sein.
Pikant: Bereits im November 2024 wurden in der Nähe Kabel gestohlen – offenbar kein Einzelfall. Beamte des Kriminaldienstes Zell am See sicherten am Tatort Spuren, die Ermittlungen laufen. Ob es eine Serie gibt, prüfen die Behörden jetzt.
