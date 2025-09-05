Kupfer-Diebe trieben in Bruck ihr Unwesen

Mit einem gezielten Schnitt machten sich Unbekannte in Bruck an der Glocknerstraße an drei Kabeltrommeln zu schaffen. 614 Meter Kupferkabel trennten die Täter ab und ließen nur die Stecker am Boden zurück. Der Wert der Beute: über 40.000 Euro. Der Diebstahl muss zwischen 18. August und 4. September passiert sein.