Regenbogenparade-Verbot in Ungarn beschlossen

Budapester Bürgermeister kündigt „Widerstand“ an

Gegner des Verbots haben für Dienstagnachmittag zu einer Kundgebung vor dem Parlament aufgerufen. Am 20. März ist auch eine Solidaritätskundgebung in Wien geplant. Oppositionspolitiker und Ungarns regierender Bürgermeister Gergely Karácsony kündigte ebenfalls Widerstand an: „Es wird eine Pride in Budapest geben. Es kann sein, dass sie größer wird, als je zuvor.“