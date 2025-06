Fronleichnam: Das nächste Stau-Chaos steht bevor

Bereits ab Mittwochnachmittag werden viele Menschen in den Kurzurlaub starten, auf den Ausfallstraßen in den Städten muss daher mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Am Freitag erwartet der Club ab den frühen Nachmittagsstunden eine weitere Reisewelle Richtung Naherholungsgebiete. Das Wochenende selbst wird vor allem durch den Rückreiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria über Österreich Richtung Deutschland bestimmt sein, denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die Pfingstferien. Kurzurlauber und Ausflügler werden wieder vor den Stadteinfahrten stehen.