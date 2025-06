Wut-Brief vom Stadtchef: „Wir ersticken im Stau!“

„Völlig ineffektiv“! Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) fordert endlich effektive Abfahrtssperren auf der Tauernautobahn (A10). Er macht seinem Ärger jetzt in einem Brief an Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und die Bezirkshauptmannschaft Luft.