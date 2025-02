Asylwerber soll in Syrien für IS gekämpft haben

Protagonist in IS-Propaganda-Video

Schwer bewacht von Justizwachbeamten in Spezialausrüstung und Maschinengewehr wird er nun dem Landesgericht Wien vorgeführt. Völlig zu Unrecht, versucht er den Schöffensenat in seiner Aussage immer wieder zu überzeugen. Drei Zeugen aus Deutschland, ein Video und ein dazugehöriges Gutachten belasten ihn jedoch schwer. Die Staatsanwaltschaft Wien klagt an, er hätte als Protagonist in IS-Propaganda-Material mitgewirkt, hätte aktiv junge Männer angeworben und ausländische Terror-Mitglieder in seinem Lokal in Syrien in Empfang genommen.