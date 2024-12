So brutal ging es in Assads „Schlachthaus“ zu

Unter Syrerinnen und Syrern ist das Militärgefängnis als „Schlachthaus“ bekannt. Häftlinge seien vergewaltigt und geprügelt worden, andere in Psychosen verfallen und in ihrer Zelle gestorben. Eine Straftat mussten die Menschen nicht begehen, um eingesperrt zu werden. Es reichte, gegen das System zu sein. Bereits seit den 1970er-Jahren existierten in Syrien Gefängnisse, in denen Oppositionelle verschwanden wie in schwarzen Löchern.