Syriens Folterfotograf „Caesar“ offenbart sich

Zwei Monate nach dem Sturz von Langzeit-Machthaber Bashar al-Assad in Syrien hat sich „Caesar“ zu erkennen gegeben. „Ich bin Oberleutnant Farid al-Madhan, der (ehemalige) Leiter der Abteilung für forensische Beweise bei der Militärpolizei in Damaskus, bekannt als Caesar“, sagte er am Donnerstag im Interview mit dem Sender Al-Jazeera.