Tiefe Spuren | Aufwühlendes Ereignis

Aufwühlendes Ereignis. Darf man das Foto des Täters zeigen – das ist eine der Fragen. Wir haben es in der Redaktion ausführlich diskutiert und sind zum Schluss gekommen: ja! Es besteht ein Interesse der Betroffenen, ein Interesse der Öffentlichkeit daran, zu erfahren, wer und was hinter dieser Tat steckt. Dazu gehört auch, zu zeigen, dass dieser 21-Jährige nicht wie ein kraftstrotzender Rambo wirkt, sondern eher wie ein verschrecktes, unerwachsenes Wesen. Im „Profil“, das wegen seiner Online-Berichterstattung zum Grazer Massaker viel Kritik geerntet hat, nimmt in der neuen Ausgabe der stellvertretende Chefredakteur Robert Treichler zum Umgang der Medien mit dem unfassbaren Geschehen im Grazer Gymnasium Stellung. Zu den in den USA, einem Land mit zahlreichen „School Shootings“ ausgearbeiteten Richtlinien, wonach etwa die genaue Darstellung des Tathergangs, die wiederholte Erwähnung der Opferzahl etc. vermieden werden soll, meint der Kollege: „In der Realität kann man sich diesen Vorgaben bestenfalls annähern.“ Denn wie solle man vermeiden, dass alle Medien intensiv über ein so aufwühlendes Ereignis berichten und überall die Opferzahl genannt wird? Vor allem aber meint er, nicht zuletzt wolle die Öffentlichkeit „Antworten auf die Fragen: Wer? Und: Warum?“ Ja, genau das fragt sich die Öffentlichkeit, das fragen zu Recht wir Journalisten. Gar nicht zuletzt deshalb, um derartige Massaker künftig nicht mehr erleben zu müssen. Oder wie wir heute in der „Krone“ titeln: „Graz darf sich nicht wiederholen!“