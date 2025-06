E-Scooter-Fahrer (61) prallt gegen Zaunsäule: tot

Laut Polizei war der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem E-Scooter am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr auf einer Gemeindestraße aus Richtung Hönigsberg kommend in Fahrtrichtung Langenwang unterwegs. In einer leichten Linkskurve dürfte der Mann dann aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein.