14-Jähriger bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Wohl aus Angst sprang ein 14-jähriger Mitfahrer am Samstagabend in Henndorf von einem E-Scooter. Sein gleichaltriger Freund, der lenkte, stürzte daraufhin und wurde vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug 51 km/h schafft, so die Polizei.