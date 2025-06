Reise mit 7 Marathons in 7 Tagen auf 7 Kontinenten

Angie Weinberger und Thomas Taut sind die erste Österreicherin und der erste Österreicher, die in sieben Tagen auf sieben Kontinenten sieben Marathons liefen. Dieses verrückt klingende Premiumprodukt erfand 2015 der irische Extremsportler Richard Donovan, der schon durch Amerika, durch Australien und Europa gelaufen ist. Mittlerweile gibt es zwei Anbieter – „The Great World Race“ und die „World Marathon Challenge“. Den Veranstaltern ist es sehr wichtig, die berechneten Kohlendioxidemissionen auszugleichen. Bei dem Rennen geht es durch alle Zeitzonen. Gelaufen wird dreimal im Sommer, viermal im Winter, dreimal am Tag, viermal in der Nacht.