Traumfinale bei Herren

Djokovic hat auch für Alcaraz die Strategie parat

Tennis
31.01.2026 18:30
Carlos Alcaraz (li.) spielt gegen Novak Djokovic um den Titel.
Carlos Alcaraz (li.) spielt gegen Novak Djokovic um den Titel.(Bild: AFP/APA/WILLIAM WEST, APA/Martin KEEP)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Im Herren-Finale der Australian Open wird am Sonntag fix Geschichte geschrieben. Entweder gewinnt der 22-jährige Carlos Alcaraz als jüngster Spieler alle vier Grand Slams oder der 38-jährige Novak Djokovic krönt sich zum ältesten Major-Sieger aller Zeiten. Darauf hat sich der Serbe schon zwischen den Saisonen penibel vorbereitet.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Das mag sich Novak Djokovic vor dem Australian-Open-Finale am Sonntag (9.30) gegen Carlos Alcaraz denken. Denn in Melbourne wirkt es fast so, als hätten sich die Sterne für seinen 25. Grand-Slam-Titel vereinigt. Fast alles verlief ideal für ihn.

KMM
