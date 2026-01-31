Djokovic hat auch für Alcaraz die Strategie parat
Traumfinale bei Herren
Im Herren-Finale der Australian Open wird am Sonntag fix Geschichte geschrieben. Entweder gewinnt der 22-jährige Carlos Alcaraz als jüngster Spieler alle vier Grand Slams oder der 38-jährige Novak Djokovic krönt sich zum ältesten Major-Sieger aller Zeiten. Darauf hat sich der Serbe schon zwischen den Saisonen penibel vorbereitet.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Das mag sich Novak Djokovic vor dem Australian-Open-Finale am Sonntag (9.30) gegen Carlos Alcaraz denken. Denn in Melbourne wirkt es fast so, als hätten sich die Sterne für seinen 25. Grand-Slam-Titel vereinigt. Fast alles verlief ideal für ihn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.