Sparbuch verloren: Langes Warten auf Fundstück

Tatsächlich wurde es abgegeben. „Ich war überglücklich und wollte sofort wieder los, um es abzuholen. Aber die durchaus nette Dame am Telefon hat mir erklärt, dass sie mir nach Rücksprache das Sparbuch nicht aushändigen dürfe.“ Bei Gegenständen, die dem angeblichen Besitzer eindeutig zuzuordnen sind, könne man eine Ausnahme machen. „In dem Fall sei man aber verpflichtet, das Sparbuch im Magistrat abzugeben, wo ich es dann abholen könnte.“