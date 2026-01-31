Unfassbar! Tiroler Star-DJ erobert Tomorrowland

Er klettert die Karriereleiter unaufhaltsam nach oben: Der aus dem Tiroler Unterland stammende DJ und Produzent Elias Grauß alias „Ely Oaks“ legt in diesem Jahr beim weltweit bekannten Tomorrowland- Festival in Belgien auf – zum ersten Mal auf der Hauptbühne. Der nächste Ritterschlag!
Für die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm im Februar 2025 lieferte Elias Grauß alias „Ely Oaks“ mit „Toby Romeo“ den offiziellen Titelsong „Highs and Lois“, einer Neuinterpretation des Kulthits „Sonnentanz“ von der Band Klangkarussel.
Anfang April begeisterte der gebürtige Unterländer folglich in seiner Heimat die Fans – bei der ersten Auflage von „Rave im Wave“ in Wörgl. In der europaweiten Radio-Liveshow „Europe’s Biggest Dance Show“ repräsentierte er als alleiniger Act sein Heimatland Österreich. Und in St. Anton am Arlberg zählte er ebenfalls zu den Acts rund um das Ski Opening im Vorjahr. Die „Krone“ berichtete ausführlich über all diese Meilensteine.
Mehrere Auftritte in „Down Under“
Wenige Monate später folgte zum ersten Mal ein berufliches Engagement in Australien, Grauß wurde gleich für mehrere Auftritte gebucht. „Es ist schon irgendwie heftig, dass ich wegen eines ursprünglichen Hobbys nun am anderen Ende der Welt gelandet bin“, betonte er damals ebenfalls gegenüber der „Krone“. Und auf die Frage hin, welches sein größtes Ziel sei, antwortete er kurz und knackig: „Mich in der Szene zu etablieren!“
Das kam wahnsinnig überraschend für mich und ist natürlich eine riesige Ehre.
Elias Grauß alias „Ely Oaks“
Nun ruft die große „Mainstage“
Das dürfte dem gebürtigen Unterländer, der mittlerweile in Berlin lebt, spätestens jetzt gelungen sein. Denn „Ely Oaks“ ist Teil des Line-ups beim diesjährigen Tomorrowland-Festival ab Mitte Juli in Belgien, dem weltweit größten und bekanntesten Festival für elektronische Tanzmusik (EDM), – und zwar auf der Hauptbühne. Das bedeutet: Er heizt unter anderem neben anderen großen Namen innerhalb der Dance Music-Szene wie Alok, Hardwell, Nicky Romero und Steve Angello den Massen ordentlich ein.
Wie begehrt dieses Festival ist, zeigen die Vorverkaufszahlen: Jährlich sind beide Wochenenden bereits Monate im Vorhinein restlos ausverkauft – trotz der durchaus hochpreisigen Tickets.
Was für eine Überraschung
„Im Vorjahr durfte ich auf der JBL-Bühne spielen. Das war der absolute Hammer, allerdings war es auch die kleinste Stage dort. Und durch das Chaos mit der Bühne – Anm.: Die Mainstage brannte komplett ab – wusste ich am Vormittag (!) meiner Show noch nicht, ob mein Set überhaupt stattfinden wird“, erzählt Grauß im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.
Sein Anspruch für dieses Jahr sei gewesen, „einfach wieder als Act Teil des Festivals sein zu dürfen“. Grauß: „Auf welcher Bühne, war mir vorerst egal. Dann kam plötzlich die Info, dass sie mich auf der Hauptbühne haben möchten. Das kam wahnsinnig überraschend für mich und ist natürlich eine riesige Ehre.“
Ein Tiroler erobert die weite Welt, titelte die „Krone“ im Vorjahr. Wie wahr…!
