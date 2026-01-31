Unfassbar! Tiroler Star-DJ erobert Tomorrowland

Mehrere Auftritte in „Down Under“

Wenige Monate später folgte zum ersten Mal ein berufliches Engagement in Australien, Grauß wurde gleich für mehrere Auftritte gebucht. „Es ist schon irgendwie heftig, dass ich wegen eines ursprünglichen Hobbys nun am anderen Ende der Welt gelandet bin“, betonte er damals ebenfalls gegenüber der „Krone“. Und auf die Frage hin, welches sein größtes Ziel sei, antwortete er kurz und knackig: „Mich in der Szene zu etablieren!“