Haftstrafen für organisierte Schlepper-Bande

Organisiert haben soll alles der Fünftangeklagte, ein Moldawier (37). Die anderen vier Angeklagten – drei Moldawier und ein Ukrainer zwischen 22 und 47 Jahren – fungierten als Chauffeure, heißt es in der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft. Durch einen Zeugen, der die Polizei alarmierte, kamen eine der vier Schlepperfahrten beim kleinen Grenzübergang in Großgmain auf. Durch Ermittlungen konnten die Zusammenhänge mit den anderen Fahrten hergestellt werden. Seit Oktober befinden sich alle fünf in Untersuchungshaft. Laut Anklage sollen sie Teil einer größeren Schlepper-Organisation sein.