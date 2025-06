Eisbullen verpflichten kanadischen Verteidiger

Corcoran ist in der kanadischen OHL aufgewachsen und hat danach abwechselnd bei verschiedenen Vereinen in der AHL und ECHL gespielt. In den drei Saisonen von 2020 bis 2023 absolvierte er dabei auch 27 Spiele bei den Henderson Silver Knights, die damals vom neuen Salzburger Cheftrainer Manny Viveiros als Head Coach betreut wurden.