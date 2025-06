Das ganz normale Familienleben der Mozarts

Das Jahr 1775 beginnt eigentlich schon 1773, als die Familie Mozart von der beengten Wohnung in der Getreidegasse in das sogenannte Tanzmeisterhaus auf der anderen Seite der Salzach übersiedelte. Ein echter sozialer Aufstieg, wie Museumsleiter Linus Klumpner im Podcast der Stiftung Mozarteum verrät: „Die Getreidegasse war damals nicht die Flaniermeile, wie wir sie heute kennen, sondern dreckig. Der Umzug in das große Haus zeigte: „Wir haben es geschafft, wir haben dieses fantastische Wunderkind in der Familie und eine Tochter, die eine herausragende Pianistin ist. „Und das ist heute vergleichbar mit dem Umzug in ein Penthouse.“