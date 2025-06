Dort ist Leogang einsame Mountainbike-Spitze

Leogang ist mittlerweile in Fixpunkt im Kalender des Rad-Weltsportverbandes. Die Pinzgauer Veranstalter um Marco Pointner sind heuer sogar der einzige Austragungsort, der drei Bewerbe an einem Wochenende austrägt. In drei Jahren werden in der Heimat von Vali Höll auch wieder WM-Medaillen vergeben.