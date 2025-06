Höll machte ersten Schritt zum Hattrick

Jahrelang war Valentina Höll die einzige Downhillerin aus Österreich im Mountainbike-Weltcup. Die Leogangerin war dabei bekanntlich sehr erfolgreich, holte je drei Gesamtweltcupsiege und Weltmeistertitel. Doch bald könnte sie rot-weiß-rote Konkurrenz bekommen. Mit Lina Frener (V) und Rosa Zierl (T) fahren zwei junge Mädels bei den Juniorinnen ganz vorne mit. „Das ist einfach so cool zu sehen und taugt mir richtig“, freut sich Höll, die die Qualifikation bei ihrem Heimweltcup in Leogang am Freitag souverän gewonnen hat.