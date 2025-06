Bei Polizeinotruf über teure Bordellpreise beklagt

„Gut danke, ich werde eine Streife vorbeischicken“ – beim „Krone“-Besuch in der Landesleitzentrale für Oberösterreich in der Linzer Gruberstraße herrscht Dauerbetrieb. Hier gehen alle Polizeinotrufe des Bundeslandes ein. Die Disponenten – pro Tagesschicht sind in der Regel 15 in dem Großraumbüro im Dienst – kümmern sich darum, dass die Alarmmeldungen an die Einsatzkräfte vor Ort weitergeleitet werden. Vor bis zu zehn Computer-Bildschirmen sitzt ein einzelner Polizist, das Headset immer am Kopf. Chef der insgesamt 85 Mitarbeiter ist Andreas Wöss (57).